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Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

Yunan hudut askerlerince darbedildikten sonra Türkiye'ye zorla gönderilen göçmenler, tedavi edildi.

AA | 21.11.2019 - 09:46..
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Edirne 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, İpsala ilçesi yakınlarındaki askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu 30 göçmeni yakaladı.

Göçmenler, sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Yaralı 3 göçmen tedavi ettirildi. Vücutlarında darp izleri olan göçmenler, yaşadıklarını tercüman aracılığıyla AA muhabirine anlattı.

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

ELLERİNİ ARKADAN BAĞLAYIP DÖVDÜLER

Pakistan uyruklu Süleyman Biyen, Yunanistan'a geçtikten sonra Yunan askerleri tarafından yakalandıklarını ve askerlerin kendilerine çok kötü davrandığını söyledi. Askerin, ellerini arkadan bağladıktan sonra kendisine vurmaya başladığını anlatan Biyen, "Bizi bir evde iki gün tuttular, yemek ve su vermediler. Sonra nehir kenarına getirdiler ve dövmeye başladılar. Asker beni tüfekle dövdü, vücudumun her tarafı morardı. Allah razı olsun Türkiye'den, tedavimi yaptırdı. Bize su ve yemek verdiler." diye konuştu.

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

"ZORLA NEHRE ATTILAR"

Afganistan uyruklu Bilal Tahi de Yunanistan'da yakalandıktan sonra Yunan askerinin silahıyla kafasına vurması sonucu bir süre baygın yattığını ifade etti. Yunanistan'da asker ve polislerin göçmenlere çok kötü davrandığını dile getiren Tahi, "Bir gün orada kaldıktan sonra beni zorla nehre attılar. Kendimi Türk askerine teslim ettim. Asker alır almaz beni hastaneye götürdü. Çok şükür buradayım ve iyiyim." şeklinde konuştu.

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

Yunan askeri göçmenleri silahla dövdü

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