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Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan ordusunda görevli bir havacının kolundaki peçte, Türk ordusuna yönelik saldırgan ifadeler kullanılırken, aşırı sağcı Yunanlar da Çipras'ı korkaklıkla suçladı.

Haber Merkezi | 26.06.2019 - 03:05..
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Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de enerji rekabetinden ve doğal haklarından vazgeçmeyeceğinde ısrarcı olması, Yunan hükümeti ve onu destekleyen batılı ülkeleri çıkmaza sokmuş durumda.

YUNAN ORDUSU PEÇLE MESAJ VERİYOR

Türkiye'nin uluslararası hukuka uygun sondaj çalışmalarını engelleyemeyen Yunanistan, artık ordusuyla mesajlar vermeye kalkıyor.

NATO'da sözde müttefikimiz olan Yunan ordusuna mensup bir havacının kolunda, "Mehmetçik Avcısı" yazılı ve kafasına fes geçirilmiş bir hayaletin olduğu peçin fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

YUNANLAR ÇILDIRDI: "YAVUZ'U NİYE BATIRMADINIZ"

Türkiye'nin Fatih'in ardından Yavuz sondaj gemisini de Doğu Akdeniz'e göndermesi, özellikle aşırı sağcı Yunanları çileden çıkardı.

Sosyal medyada Başbakan Aleksis Çipras'ı korkaklıkla suçlayan Yunanlar, "Yavuz niçin batırılmadı" ifadeleriyle tepki gösterdi.

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

Yunan askerinin üniformasında Türk ordusuna hakaret peçi

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