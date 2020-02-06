Yunan askerleri mültecileri döverek Türkiye'ye gönderdi

Yunan askerleri mültecilere kötü muamelesini sürdürüyor.

Sürekli mültecilere yönelik şiddet ve kötü muameleyle gündeme gelen Yunan askerleri, bu kez de 80 kişilik bir mülteci gurubunu döverek eşyalarını aldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden zorla Türkiye'ye gönderdi.

KÖY SAKİNLERİ İLGİLENDİ

80 kişilik mülteci grubu donmak üzereyken Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Kiremitçisalih Köyü'ndeki kıraathaneye sığındı. Köy sakinleri tarafından battaniyelere sarılan mültecilere yemek ve çay ikramında bulunuldu.

Yunan askerleri mültecileri dövüp Meriç Nehri'ne attı VİDEO

"YAZIKTIR GÜNAHTIR"

Ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılan mülteciler tedavi altına alındı. Açıklamalarda bulunan köy muhtarı Recep Tane, “Kıraathanemize gelen mültecilerin birçoğu dövülmüş haldeydi. Hatta 2’si ağır yaralıydı. Hemen battaniyelere sardık ve yiyecek yardımında bulunduk. Bu Yunan’ın ilk kez yaptığı bir şey değil. Yazıktır günahtır” ifadelerine yer verdi.