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Yunan Bakan'ın Türkiye mesajı

Bakan Katrugalos, "Doğu Akdeniz'de, Türkiye'nin de hakları var ve biz bunların farkındayız" ifadesini kullandı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 11:11..
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Yunan Bakan'ın Türkiye mesajı

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yarın Antalya’da yapacağı görüşme öncesinde açıklamalarda bulundu.

"AP'DE TÜRKİYE'NİN YANINDA DURDUK"

Avrupa Parlamentosu'nun (AP) katılım müzakerelerinin askıya alınmasına yönelik kararını değerlendiren Katrugalos, kararın hukuki bağlayıcılığı olmadığını belirterek, “AP’nin tüm Yunan üyeleri karara karşı oy kullandı. Bu, bizim Türkiye’nin Avrupa perspektifini canlı tutmamızı istediğimiz anlamına geliyor. Bu, Türk halkının yanı sıra hem Avrupa’nın hem de Yunanistan’ın yararına.” diye konuştu.

Yunan Bakan'ın Türkiye mesajı

AVRUPA İÇİN DESTEĞE DEVAM

Katrugalos, Avrupa’ya düşman değil, Avrupalı bir komşu istediklerini ifade ederek, “Avrupa müktesebatına, demokrasiye ve insan haklarına saygı ön koşuluyla Avrupa kapısı Türkiye’ye açık kalmalı. Bunu bulunduğumuz tüm platformlarda desteklemeye devam edeceğiz. Gümrük Birliği’nin güncellenmesinin gerekliliğini de savunacağız. Bu, Türkiye’nin yanı sıra Avrupa ve Yunanistan’ın da çıkarına.” değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'Yİ KİM DIŞARIDA BIRAKABİLİR?"

Katrugalos, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji denkleminde yer almasına Yunanistan’ın nasıl baktığı sorusuna, “Tabii ki, Türkiye’nin dahil olmasını olumlu karşılarız. Akdeniz’e o kadar kilometre kıyısı olan Türkiye’yi biri bu bölgeden nasıl dışlayabilir? Kimse bunun aksini iddia etmiyor.” yanıtını verdi.

Yunan Bakan'ın Türkiye mesajı

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi (MEB) olduğunu vurguladıklarını, bunun “Doğu Akdeniz’de bir tekel” anlamına gelmediğini ifade eden Katrugalos, enerji kaynaklarından gelecek gelir için Kıbrıs’taki iki tarafın kullanımına yönelik ortak bir fon oluşturulduğunu ve bunun Rum Meclisi tarafından onaylandığını söyledi.

"ÖNEMLİ OLAN ASKERİ HAREKETLERDEN KAÇINMAK"

Katrugalos, İsrail ve Rum yönetimi ile olduğu gibi Yunanistan’ın dahil olduğu üçlü iş birliklerini anlatarak, “Türkiye’nin de uluslararası hukuk ve egemenlik haklarına saygıyı da içeren bu görüşmelere dahil olmasını çok isteriz. Önemli olan tek taraflı, özellikle gerginliği tırmandırabilecek askeri hareketlerden kaçınmak.” yorumunu yaptı.

Yunan Bakan'ın Türkiye mesajı

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