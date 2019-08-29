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Yunan Başbakan Miçotakis de Merkel'den tazminat istedi

Angela Merkel'le buluşmalarında Yunanistan'ın Nazi katliamlarından dolayı tazminatı isteyen Çipras'ın ardından Miçotakis de bu talebi yineledi.

AA & Ensonhaber | 29.08.2019 - 16:57..
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Yunan Başbakan Miçotakis de Merkel'den tazminat istedi

Angel Merkel, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ile başkent Berlin'deki başbakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

TAZMİNAT TALEBİNİ YİNELEDİ

Miçotakis, Yunanistan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Nazilerin neden olduğu zarara karşılık Almanya'dan talep ettiği tazminata ilişkin de "Bu gerçekten zor bir konu. Yunanlılar bu konuda çok hassas." ifadesini kullandı.

Yunan parlamentosunun Almanya'ya sözlü nota verdiğini anımsatan Miçotakis, notada bu konunun müzakere edilmesinin talep edildiğini ve Almanya'nın olumlu reaksiyon göstermesini ümit ettiğini kaydetti.

Yunan Başbakan Miçotakis de Merkel'den tazminat istedi

OCAK VE NİSAN AYLARINDA DA TAZMİNATI İSTEMİŞLERDİ

Bu yılın ocak ayında Çipras'a destek için Atina'ya giden Merkel'den Yunan yetkililer 300 milyar euro tazminat talebinde bulunmuştu.  Merkel ise; "Nasyonal Sosyalistlerin Yunanistan’daki cinayetlerini biliyoruz. Bu yüzden de bugün Yunanistan’ı yürekten destekliyoruz." diyerek geçiştirmişti.

Nisan ayında ise Yunanistan parlamentosunda yapılan oylamada o dönem iktidardaki Çipras ile muhalefet oy çokluğuyla Almanlardan tazminat talebini yinelemişti.

Çipras ise yaptığı konuşmada; "Tazminat ödenmesini talep etmek bizim için tarihi ve ahlaki bir ödev." demişti.

MERKEL REDDEDİYOR

Almanya Başbakanı Angela Merkel ise; 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek yeni tazminat ödemeyi reddediyor.

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