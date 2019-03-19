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Yunan basını İHA'lardan rahatsız

Türkiye'nin kendi insansız hava araçları Yunanistan'da büyük rahatsızlığa sebep oldu.

Haber Merkezi | 19.03.2019 - 01:55..
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Yunan basını İHA'lardan rahatsız

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Türkiye'nin yerli İnsansız Hava Aracı (İHA) üretmesi ve bu alandaki başarısı, Yunanistan'da endişeyle takip ediliyor. Türkiye'nin Ege'de 1 İHA uçuşuna cevap vermek için, İHAsı bulunmayan Yunanistan Türkiye'nin İHA konusunda göstermiş olduğu başarıyı basınında öve öve bitiremedi

"F16'YI ORTADAN KALDIRIYOR"

Yunan Ethnos gazetesinde Türkiye’nin İHA filosuyla ilgili olarak şu yorumlara yer verildi:
“Ankara bu şekilde, insan kaybını veya hatasını tehlikeye atmadan, masrafsız bir şekilde sabitleşmiş gri taleplerini ve Yunan egemenlik haklarına itiraz uygulamalarını güçlendirmektedir.

İHA’lar füze atabiliyor, operasyon merkezlerine alanın gerçek zamanlı görüntüsünü aktararak “düşmanı” takip edebiliyor, bilgi toplayabiliyor. Ayrıca Türkiye’nin Ege’de genişlik ve yetkisine itirazda bulunduğu arama ve kurtarma operasyonlarına katılabiliyorlar.

Bizim için acı olan husus, Yunan Hava Kuvvetlerinin, Türk İHA’larını engellemek için, pilotu olan, bakım maliyeti hiç de düşük olmayan ve ağır bir yakıt külfeti olan F-16’ları “kaldırıyor” olmasıdır.

Tabi, Yunanistan da İHA’lara sahip ve ama bunlar sayıca az ve taarruz özelliğine sahip değiller: 1980’li yıllarda geliştirmeye başlandığından ama gerektiği kadar gelişmeyen, eski “ağrılı” bir hikaye olan Yunan yapımı “

Pigasos”lar, Fransızların kocaman “Sperwer”leri ve İsrail’den kiralık ve en moderni olan “Heron”lar. Sayıları ise 30 civarında. Bu arada Yunanistan’da konuşlanan, ihtiyaç duyulduğunda barışçıl amaçlarla Yunan makamlarına katkıda bulabilecek olan Amerikan güçlerine ait “MQ-1 Predatorlar” tipi İHA’lar da bulunmaktadır.”

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