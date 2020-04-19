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Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

Balıkesir açıklarında, karasuyu ihlali yapan Yunan Sahil Güvenlik unsurları, Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarını fark edince kaçmaya başladı.

AA |
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Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında,Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarınca lastik bot içerisinde motoru sökülerek Türk karasularına geri itilen sığınmacıların yardım talebinde bulunması üzerine olay yerine 1 Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Bölgede 3 Yunan Sahil Güvenlik unsuru olduğunun ve karasuyu ihlali yapıldığının tespit edilmesi üzerine bölgeye 5 Sahil Güvenlik botu daha sevk edildi.

YUNAN GÜÇLERİ TÜRKİYE TARAFINDAN ÇIKARILDI

Denizde mahsur kalan 10 sığınmacı kurtarılırken karasuyu ihlali yapan Yunan unsurları sürülerek Türk karasularından çıkarıldı.

Öte yandan, Yunan unsurlarının çıkarılması kameraya yansıdı.

Yunan Sahil Güvenlik unsurları Türk karasularından çıkarıldı

Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

Yunan botu ihlal ettiği Türk karasularından çıkarıldı

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