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Yunan fırkateyni karaya oturdu

Yunanistan'ın Ege Denizi'nde yaptığı Parmenion-2019 Tatbikatı sırasında HS Elli isimli fırkateynin, Türkiye kara sularına yakın bir noktada karaya oturduğu bildirildi.

Haber Merkezi | 04.10.2019 - 15:52..
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Yunan fırkateyni karaya oturdu

Türkiye’nin askeri alanda art arda yaptığı gelişmelerden tedirgin olan Yunanistan, Ege Denizi'nde yaptığı tatbikatlarla gövde gösterisi yapmaya çalışıyor.

Yunan basınının "tarihimizin en büyüklerinden" diye nitelendirdiği Parmenion 2019 askeri tatbikatı ise, bu amaca ulaşamadı.

DENİZE BİLE İNEMEDİ

Yunan askeri kuvvetlerinin geceli gündüzlü çalışarak gerçekleştirdiği tatbikatta, HS Elli (F450) isimli fırkateyn, denize indirileceği sırada karaya oturdu. Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na ait fırkateynin, Türkiye karasularına yakın bir noktada, gece saat 3 sularında karaya oturduğu bidirildi.

Yunan fırkateyni karaya oturdu

AĞIR HASAR TESPİT EDİLDİ

Elli fırkateyninin mürettebat hatası nedeniyle denize indirilemediği öğrenilirken, ağır hasar aldığı da bildirildi. Yunanistan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, olayın ardından ilk başta tatbikatın deniz kısmını iptal etiğini açıklasa da, daha sonra tatbikatın devamına karar verildi.

Yunan fırkateyni karaya oturdu

Parmenion 2019 tatbikatının son gününde yaşanan bu hezimet ise alay konusu oldu.

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