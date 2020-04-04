Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

Hastalardan ikisinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yunanistan Sağlık Bakanlığı, geri kalan 119 kişinin gemi içinde karantiya alınacaklarını belirtti.

SAĞLIK DURUMLAR İYİ

Virüs tespit edilen kişilerin hastalık belirtileri göstermedikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

VÜRÜSLÜ VAKALARDAN 65'İ TÜRK

Koronavirüs tespit edilenlerden 65'inin Türk vatandaşı, 17'sinin Endonezya, 16'sının Ukrayna, 5'inin Yunanistan, 3'ünün Moldovya, 2'sinin Küba, 2'sinin ABD, birinin Bulgaristan ve birer Kırgızistan ve Belarus uyruklu oldukları açıklandı.

Virüs tespit edilmeyen 261 kişiden 230'unun ise 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Pire limanı ve Atina'daki otellere yerleştirilmesine ve daha sonra ülkelerine gönderilmesine karar verildi.