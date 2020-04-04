taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.7342
Euro
7.2869
Altın
1618.28
Borsa
89552.61
Gram Altın
350.572
Bitcoin
45018.05

Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

Koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle karantina altına alınan Yunanistan'ın Pire Limanı'nda demirli El. Venizelos isimli kruvaziyer gemideki 383 yolcudan 65 Türkte koronavirüs çıktığı açıklandı.

DHA |
  1. Haberler
  2. Avrupa
Whatsapp ile paylaş

Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

Hastalardan ikisinin hastaneye kaldırıldığını açıklayan Yunanistan Sağlık Bakanlığı, geri kalan 119 kişinin gemi içinde karantiya alınacaklarını belirtti.

SAĞLIK DURUMLAR İYİ

Virüs tespit edilen kişilerin hastalık belirtileri göstermedikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

VÜRÜSLÜ VAKALARDAN 65'İ TÜRK

Koronavirüs tespit edilenlerden 65'inin Türk vatandaşı, 17'sinin Endonezya, 16'sının Ukrayna, 5'inin Yunanistan, 3'ünün Moldovya, 2'sinin Küba, 2'sinin ABD, birinin Bulgaristan ve birer Kırgızistan ve Belarus uyruklu oldukları açıklandı.

Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

Virüs tespit edilmeyen 261 kişiden 230'unun ise 14 gün boyunca karantina altında kalacakları Pire limanı ve Atina'daki otellere yerleştirilmesine ve daha sonra ülkelerine gönderilmesine karar verildi.

Yunan gemisindeki 65 Türk vatandaşında koronavirüs çıktı

İlginizi Çekebilir
Almanya ve Hollanda'da Müslümanlar hoparlörle ezan okuyor
Almanya ve Hollanda'da, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle tedirgin olan Müslümanlara moral vermek için hoparlörden ezan okunması uygulaması giderek yaygınlaşıyor.
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, İngilizlere seslenecek
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, daha önce 4 kez yaptığı ulusa sesleniş konuşmasını, bu kez binlerce İngilizin kurban verdiği yeni tip koronavirüs nedeniyle yapacak.
Belarus'ta koronavirüsten ilk ölüm
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun koronavirüs salgınına karşı ek önlemler almanın gereksiz olduğunu söylediği ülkede, virüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti.
Merkel'in 3. koronavirüs testi de negatif çıktı
Almanya Başbakanı Merkel'in, üçüncü kez yaptırdığı koronavirüs testinin de negatif olduğu açıklandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
İstanbul’a giriş ve çıkışlara izin verilecek istisnalar
124
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
Sağlık Bakanı Koca'ya şehit statüsü soruldu
262
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
ABD'de 80 dairesi olan ev sahibinden koronavirüs feragati
64
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
IMF: Koronavirüs krizi 2008'den daha ağır
89
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
Teröristler Mardin'de sivilleri hedef aldı
36
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
İstanbul'da toplu ulaşımda maskeli seyahat şartı
66
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
Yurtta karantinada kalanlara mini konser
25
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir