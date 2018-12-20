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Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Yerle bir ederiz

Yunanistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler Atina tarafının tavırlarına göre yönleniyor. Son günlerde durağan ve sakin olan ilişkiler, Yunan Genelkurmay Başkanı'nın açıklamalarıyla yeniden gerilebilir.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 08:45..
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Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin, bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu söyledi. Apostolakis,  "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" dedi.

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Yerle bir ederiz

"YERLE BİR EDERİZ"

Savunma Bakanlığı basın mensupları için düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunan Genel Kurmay Başkanı Evangelos Apostolakis, Yunan silahlı kuvvetlerinin bölgedeki barış ve istikrarı korumakla görevli olduğunu ve ABD'nin de aynı amacı güttüğünü belirtti. Apostolakis, "Türkler kayalıklarımıza çıkarsa, yerle bir ederiz. Hükümetimiz de aynı görüştedir" şeklinde konuştu.

Apostolakis, "Türkiye'nin Doğu Akdeniz bölgesinde uyguladığı baskılarla karşı karşıya olan Yunanistan'ın, Kıbrıs, İsrail ve Mısır ile kurduğu ittifak sayesinde bölgedeki dengelerin sağlandığından" söz etti.

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Yerle bir ederiz

SAVAŞ GÜVENCESİ

Yunan Genelkurmay Başkanı, "Eğer savaşacaksak, ki bunu temenni etmiyoruz ve Türkiye'nin bu yola başvuracağına inanmıyoruz, bizim yanımızda kimse savaşmayacaktır. ABD ve AB ile birlikte Türkiye'nin bu meseleyi oraya kadar vardırmayacağını güvence altına almak istiyoruz." dedi.

YUNANİSTAN'IN ASKERİ GÜCÜ

Yunanistan'ın PRO News gazetesinde de daha önce Yunanistan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın Türkiye raporu yayınlanmıştı. Yayınlanan raporda; Yunan ordusunun, olası bir savaş durumunda, Türkiye'ye karşı nasıl bir hezimete uğrayacağı ele alınmıştı.

Yunan Kara Kuvvetleri'nin raporunda yer alan maddeler arasında, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağlı zırhlı birliklerinin ezici bir üstünlük ile Yunan ordusuna karşı üstün gelmesi unsuru öne çıkıyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan tehdit: Yerle bir ederiz

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