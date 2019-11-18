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Yunan güvenlik güçleri, 30 göçmeni dövüp Türkiye'ye itti

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yakalanan 30 göçmenin, Yunan güvenlik güçleri tarafından zorla bota bindirildiği, binmek istemeyenleri de dövdüğü açıklandı.

DHA | 18.11.2019 - 11:29..
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Yunanistan'dan, ocaktan bu yana ülkeye kaçak giren 25 binden fazla göçmen, uluslararası anlaşmalara uyulmayarak, zorla bota bindirilip, Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye itildi.

30 GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır devriye ekipleri, Yunanistan sınırında Pakistan, Afganistan ve Cezayir uyruklu 30 göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

Yunan güvenlik güçleri, 30 göçmeni dövüp Türkiye'ye itti

ZORLA BOTA BİNDİRİP GÖNDERDİLER

Göçmenlerin taşındığı midibüs, Havsa ilçesinde arıza yaptı. Araçtaki 30 kaçak göçmen, Yunanistan'dan zorla bota bindirilip, Türkiye'ye gönderildiklerini söyledi. Göçmenler, başka araçlara bindirilerek Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

Yunan güvenlik güçleri, 30 göçmeni dövüp Türkiye'ye itti VİDEO

YUNANİSTAN, 25 BİN 404 GÖÇMENİ TÜRKİYE'YE İTTİ

Göçmenler, Yunan polisinin üzerlerindeki değerli eşyaları da alıp, bota binmek istemeyenleri dövdüğünü dile getirirken Dışişleri Bakanlığı'nca, ekim ayına kadar Yunanistan'dan uluslararası hukuka aykırı olarak 25 bin 404 göçmenin itildiği açıklandı.

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