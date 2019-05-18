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Yunan hücumbotu Türk savaş gemisini tacize kalkıştı

Denizkurdu-2019 Tatbikatı'na katılan TCG Burgazada korvetini taciz etmeye kalkan Yunan botu daha sonra kaçtı.

AA | 18.05.2019 - 16:53..
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Yunan hücumbotu Türk savaş gemisini tacize kalkıştı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nda görevli TCG Burgazada korveti, Ege Denizi'nin güneyinde uluslararası sularda tatbikatla ilgili görevini icra sırasında Yunanistan'a ait Kristalidis hücumbotu tarafından taciz edildi.

SEYİR EMNİYETİNİ TEHLİKEYE DÜŞÜRDÜ

TCG Burgazada korvetine 200 metre mesafeden iskele (sol) tarafından yaklaşan Yunan hücum botu, daha sonra TCG Burgazada korvetinin ilerleme istikametinde çok yakın mesafede manevra yaparak, seyir emniyetini tehlikeye düşürdü.

Yunan hücumbotunun tacizi görüntülendi VİDEO

İKAZ SONRASI KAÇTI

Gemi personelinin soğukkanlılığı ve profesyonelliği sayesinde istenmeyen sonuçların engellendiği olayda, Yunan hücum botu yapılan ikazlar sonucunda bölgeden ayrılmak zorunda kaldı.

Yunan hücumbotu Türk savaş gemisini tacize kalkıştı

Yunan hücum botunun Türk korvetini tacize yönelik bu manevrasının, Uluslararası Denizde Çatışma Önleme Tüzüğü'ne de aykırılık teşkil ettiği öğrenildi.

TATBİKAT BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Öte yandan güvenlik kaynakları, "mavi vatan"da Türkiye'nin hak ve menfaatlerinin korunmasındaki kararlılığına yönelik çalışmaların bir parçasını oluşturan Denizkurdu-2019 Tatbikatı'nın Akdeniz, Ege ve Karadeniz'de eş zamanlı olarak başarılı şekilde devam ettiğini belirtti.

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