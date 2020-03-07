Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı.
Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti
YUNAN POLİSİ TOPLAYIP BAYRAK ADASI'NA BIRAKTI
Göçmenlerin ifadelerinde, 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası’ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası’na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak, 3 botla Bayrak Adası’na bırakıldıklarını söyledikleri belirtildi.
Öte yandan, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 44 göçmen kurtarıldı.