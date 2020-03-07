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Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti

Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından Sisam Adası'ndan Bayrak Adası'na bırakılan göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

AA | 07.03.2020 - 05:27..
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Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti

Aydın'ın Kuşadası ilçesi ile Sisam Adası arasında bulunan Bayrak Adası'nda göçmenlerin bulunduğunun bildirilmesi üzerine görevlendirilen 2 Sahil Güvenlik Botu, adadaki 34 sığınmacıyı kurtardı.

Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti

Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti

YUNAN POLİSİ TOPLAYIP BAYRAK ADASI'NA BIRAKTI

Göçmenlerin ifadelerinde, 5 Mart gecesi saat 00.30 sularında Kuşadası’ndan çıkarak saat 04.00 civarında Sisam Adası’na ulaştıklarını, adaya çıktıktan sonra Yunanlılar tarafından toplanarak, 3 botla Bayrak Adası’na bırakıldıklarını söyledikleri belirtildi.

Öte yandan, Kuşadası açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen lastik bottaki 44 göçmen kurtarıldı.

Yunan polisi, göçmenleri Bayrak Adası'nda ölüme terk etti

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