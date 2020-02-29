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Yunan polisi sınırdaki tel engelleri güçlendiriyor

Türkiye'nin sınır kapılarını göçmenlere açmasıyla, Edirne'deki tampon bölgeye akın eden göçmenler için Yunan askeri sınıra çektiği jiletli tel engelleri güçlendirdi.

AA | 29.02.2020 - 16:21..
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Suriye'de Esad'ın kalleş saldırısında 34 askerimiz şehit oldu, 32 askerimiz de yaralandı.

Saldırının ardından, bölgeden gelecek yeni göç dalgalarına Türkiye'nin dayanamayacağı gerekçesiyle sınır kapıları ardına kadar açıldı.

Yunanistan sınıra jiletli tel çekti VİDEO

TAMPON BÖLGEDE YOĞUNLUK ARTTI

Kapıların açılmasıyla Yunanistan ve Bulgaristan sınırlarına akın eden göçmenler, bu iki devletin de kapıları açmamasıyla tampon bölgelerde birikmeye başladı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, sınırda oluşan yoğunluğun artması üzerine gelen göçmenleri hiçbir şekilde alınmayacağını açıladı.

Yunan polisi sınırdaki tel engelleri güçlendiriyor

GÖÇMENLER TEL ÇEKEN YUNAN ASKERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Sınıra asker ve polis güçlerine takviye yapan Yunanistan, sınır hattı boyunca çekilen jiletli tellerle oluşturulmuş engelleri güçlendirmeye başladı.

Askerlerin jiletli telleri çektiği o anlarda göçmenler de askerlere tepki göstererek ıslık çaldılar.

Yunan polisi sınırdaki tel engelleri güçlendiriyor

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