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Yunan polisinden dayak yiyen Konyalı

Avrupa hayali kuran mültecilerin arasına karışan Konyalı bir vatandaş, Yunan polisinin şiddetine maruz kaldı.

Haber Merkezi | 03.03.2020 - 15:20..
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Yunan polisinden dayak yiyen Konyalı

polis

Türkiye’nin kapıları açmasının ardından mülteciler sınıra dayandı.

Çocuk, kadın ve ailelerden oluşan mülteciler, kimi zaman jiletli tel örgüleri aşarak, kimi zamansa iki ülke arasında doğal sınır hattını oluşturan Meriç Nehri’ni yüzerek veya botlarla geçmeye çalışıyor.

Sınırı geçmeyi başaran mülteciler ise Yunan polisinin orantısız müdahaleleri ile karşı karşıya kalıyor.

Bu orantısız saldırıya maruz kalanlardan biri de Konyalı oldu.

"KÜT PAT PAT SIKTILAR"

Mültecilerin arasına karışarak sınırı geçen vatandaş, "İçeri girdim Yunan polisi yakaladı. 'Tellerden çıkın' dediler ben çıkamadım. Ondan sonra copla, sopalarla, silahlarla küt pat pat sıktılar." diyerek kafasına 10 dikiş atıldığını belirtti.

Yunan polisinden dayak yiyen Konyalı

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