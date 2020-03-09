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Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi

Yunanistan askeri, zaman zaman hedef gözeterek sığınmacılara zaman zaman da meskun mahale doğru gerçek mermilerle ateş etmekten geri durmuyor.

AA | 09.03.2020 - 09:42..
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Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi

Yunan polisi, mültecileri durdurmak için plastik mermilerden gerçek mermilere geçiş yaptı...

Türkiye-Yunanistan kara sınırında bekleyen sığınmacılar, Yunan sınır güçlerinin göz yaşartıcı gazlı sert müdahalesinin yanı sıra zaman zaman gerçek mermilerle yapılan atışlara da hedef oluyor.

Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi

Yunan sınır askerinin hedef gözeterek açtığı ateş sonucu çok sayıda kişi yaralanırken, hayatını kaybedenler de oluyor.

Kimi zaman sığınmacılara silah doğrultan Yunan asker,i kimi zamanda sınır kapısına 2 kilometre uzaktaki yerleşim yerlerini düşünmeden bu yöne ateş ediyor.

Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi VİDEO

Yunan polisinden mültecilere gerçek mermi

MESKUN MAHAL HESABA KATILMIYOR

Yunan askerlerinin makinalı tüfeklerle hedef gözeterek sığınmacılara ateş etmesi, önceki gün görüntülenmişti.

Askerlerin sığınmacılara karşı tüfeğine sarılması yine görüntülere yansırken, 2 kilometre uzaktaki meskun mahal hesaba katılmadan ateş edilmesinin yanı sıra Yunan askerinin sığınmacılara eliyle yaptığı, "sizi keseceğim" manasına gelen hareketi de kameralarca kaydedildi.

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