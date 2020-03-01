taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2311
Euro
6.8821
Altın
1578.86
Borsa
105993.65
Gram Altın
316.363
Bitcoin
54029.95

Yunan polisinden mültecilere saldırı

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce göçmen ile Yunan polisi arasında çatışma çıktı.

AA | 01.03.2020 - 16:31..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş
Yunan polisinden mültecilere saldırı

Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce mülteci Yunanistan'ın kapısına dayandı.

Yunan polisinden mültecilere saldırı

SINIR KAPISI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Kastanies Sınır Kapısı ününde toplandı

Yunan polisinden mültecilere saldırı

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile mülteciler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Yunan polisinden mültecilere saldırı

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren mültecilere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.

Yunan polisinden mültecilere saldırı

Yunan polisinden mültecilere saldırı

Yunan polisinden mültecilere saldırı


İlginizi Çekebilir
İstanbul'da olmayan mahalle için muhtarlık seçimi yapıldı
Seçime katılan iki kadın muhtar adayı kazanmak için kıyasıya yarıştı.
Bakan Çavuşoğlu Lavrov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü.
Yunan askerleri Meriç Nehri’ne jiletli tel çekti
Yunanistan, Meriç Nehri’nde mültecilerin yoğun olarak geçiş yaptığı noktalara jiletli tellerle önlem aldı.
Kaçak hafriyat dökümüne 265 bin lira ceza
Bursa'da jandarma ekipleri tarafından kaçak hafriyat dökümü yaptığı belirlenen özel bir şirkete ait kamyona 265 bin 497 lira para cezası uygulandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
Rejim hedefleri ağır ateş altına alındı
1001
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
İdlib'de şehit olan Mehmetçiğe ablasının son mesajları
164
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
Yunanistan'dan yüzerek dönen mülteciler
286
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
Suriyeli mülteci: Bir daha Türkiye'ye gelmem
584
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
İdlib'e Bahar Kalkanı Harekatı
250
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
Bakan Soylu, sınırdan geçen göçmen sayısını açıkladı
398
Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi
Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi
198
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir