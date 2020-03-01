Yunan polisinden mültecilere saldırı

Esad rejiminin, İdlib'de düzenlediği hain saldırıda 33 askerimizin şehit düşmesinin ardından Türkiye, Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtı.

Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce mülteci Yunanistan'ın kapısına dayandı.

SINIR KAPISI SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen mülteciler Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde ve Kastanies Sınır Kapısı ününde toplandı

Sınıra insan akınının yanı sıra Yunan güvenlik güçleri ile mülteciler arasındaki gerginlik de artarak devam ediyor.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı arasındaki ara bölgede bekleyişini sürdüren mültecilere, Yunan güvenlik güçleri biber gazı ve ses bombasıyla müdahale etti.



