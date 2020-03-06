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Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

Aydın'ın Didim ilçesinden lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan göçmenlerin botu, Yunan polisi tarafından batırılırken, 14 göçmen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

DHA | 06.03.2020 - 07:34..
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Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

İki göçmen grubu, Yunanistan adalarına geçmek için Aydın'ın Didim'den botlarla sahile açıldı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, iki bottan birisi battı.

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

SAHİL GÜVENLİK, 14 GÖÇMENİ KURTARDI

İhbar üzerine, harekete geçen Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri bölgeye gelerek; denize düşen 7 çocuk, 5 kadın ve 2 erkek olmak üzere toplam 14 kişiyi kurtardı.

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

DURUMLARI İYİ

Kıyıya çıkartılan göçmenler, ambulanslara alınarak Didim Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan göçmenlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

"BOTLARIMIZI YUNAN POLİSİ BATIRDI"

Öte yandan, diğer 69 kişilik göçmen grubu ise Sahil Güvenlik ekiplerince karaya çıkarıldı. Göçmenler, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin botlarını batırdığını ileri sürdü.

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

Yunan polisinin botlarını batırdığı göçmenler kurtarıldı

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