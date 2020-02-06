Yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçen bir grup göçmen, Yunan polisi tarafından yakalandı.

Polis, göçmenlerin bazılarını dövdükten sonra zorla Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye gönderdi. Gece yarısı dondurucu soğukta donma tehlikesi geçiren göçmenler, Yunanistan'a sınır Uzunköprü ilçesinin Kiremitçisalıh köyüne gelerek, köy kahvesine sığındı.

Yunan polisinin dövdüğü göçmenler köy kahvesine sığındı ViDEO

KÖYLÜLER YARDIM ETTİ

Aralarında darbedilmiş 80 göçmeni gören köylüler, ısınmalarını sağlayıp, giyecek ve yiyecek verdi. Köylülerin ihbarıyla gelen jandarma ekipleri, göçmenleri İl Göç İdaresi'ne götürmek üzere köyden aldı. Bu arada vücutlarının çeşitli yerlerinde darp izleri bulunan göçmenler ise tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü.