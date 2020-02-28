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Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler Edirne'deki sınır kapısında bekliyor.

AA | 28.02.2020 - 23:53..
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Sınır kapılarının açıldığının duyurulmasının ardından Edirne'de yoğun şekilde hareketlilik oldu.

Avrupa'ya geçmek isteyen göçmenler, gruplar halinde Edirne'ye geliyor.

YUNANİSTAN SINIRINDA BEKLİYORLAR

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

YUNAN GÖÇMENLERE MÜDAHALE EDİYOR

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.

Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor

Yunan sınırında göçmen yoğunluğu artıyor


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