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Yunan sınırındaki mülteciler Avrupa’yı strese soktu

İsviçre’de yayınlanan Blick gazetesi, Avrupa’yı saran mülteci korkusundan bahsederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kapıları açma kararının tüm kıtada büyük endişeye neden olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 05.03.2020 - 16:13..
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Avrupa medyasının bugünlerdeki tek gündemi, ülkelerine almaktan korktukları mülteci "sorunu".

Türkiye’nin sınırları açması sonucu AB ülkelerine ulaşmaya çalışan yüz binlerce mülteci, Yunan polisinin sert müdahalesiyle karşı karşıya geldi.

Mültecilerin botlarını batırıp döverek Türkiye’ye geri yollamaya çalışan, bu yöntemlerle vatansız kalmış milyonlarca mülteciden kurtulmak isteyen Yunan hükümeti, sınırda yaşattıkları zulmü Avrupa basınına da farklı yansıtıyor.

"AVRUPA'YI KRİZ BEKLİYOR"

İsviçre’de yayınlanan Blick, Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan hareketliliği sayfalarına taşıdı. "Erdoğan Avrupa’yı stres testine soktu" başlığıyla yayınladığı analizde, mülteci sorununu Türkiye’nin yarattığına dair imâ da yaratıldı.

Yunan polisinin mültecilere uyguladığı şiddeti, "Türk basınının iddialarına göre" ifadeleriyle veren gazete, Yunan yetkililerin ölen ve yaralanan mülteci haberlerinin gerçek olmadığına yönelik sözlerine yer verdi. Bu tür haberlerin yalan haber olduğunu söyleyen Yunan kaynakların ifadeleri öne çıkarılırken Türkiye’nin "iddialarının" doğru olması halinde Avrupa’yı gün geçtikçe büyüyecek bir sorunun beklediğine işaret edildi.

Yunan sınırındaki mülteciler Avrupa’yı strese soktu

"3 MİLYON MÜLTECİ BURAYA GELEBİLİR"

Avrupa Birliği’nin ne olursa olsun mültecileri almaması konusunda katı bir tutum izlediğini söyleyen gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sınırları açma kararının Avrupa’yı zor duruma soktuğunu yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Putin’le görüşmesi sonucunda çıkacak ateşkes kararının dört gözle beklendiğini söyleyen gazete, mülteci akınının durdurulamamasının Avrupa’daki gerginliği artıracağına da yer verdi.

Rus destekli Suriye rejiminin bölgedeki saldırılarından kaçan 3 milyon mültecinin Avrupa'ya ulaşmak istediğine yer verilirken olası bir ateşkesin bu soruna da çare olacağı söylendi.

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