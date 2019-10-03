Yunan uçakları Türkiye'den korkulduğu için uçurulamadı

Rum gazetesi Fileleftheros'un manşete çektiği habere göre, Güney Kıbrıs Yönetimi'nin 1 Ekim'de kutladığı Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kutlamalarında uçurulması planlanan F-16'lar, Ankara'nın baskısından korkulması sebebiyle Başbakan Kiriakos Miçotakis'in talimatıyla uçurulmadı.

"ATİNA KORKTU"

Rum gazetesi, ''Atina korktu. Yunan savaş uçakları askeri geçit töreninde uçamadı.'' manşetini attı. Yunanistan'ın eleştirildiği haberde, "Türkiye’ye mesaj verilecekti. Ama Miçotakis hükümeti, bu sembolik önemdeki eylemde bile bulunmadı. Bu, yeni Yunan hükümetinin, sorun veya arzu edilmeyen gelişmelere neden olacak eylem veya tercihler istememe politikasına tabi mantığı da destekliyor." ifadeleriyle yer aldı.





Konu ile ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, "Savaş uçaklarının törende uçmaması kararının, tamamen Miçotakis hükümetine ait olduğunu" söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin 16 Ağustos 1960 yılında 7 Rum ve 3 Türk bakanla kurulmuş olmasına rağmen, Kıbrıs Rum Yönetimi, "Bağımsızlık Günü" adıyla 1 Ekim'de kutluyor

