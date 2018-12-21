Türkiye'nin Avrupa'ya açılan kapısı Edirne'de kurulan, kıyafetten, züccaciyeye pek çok ürünün satıldığı halk arasında "Sosyete Pazarı" olarak bilinen Ulus Pazarı'na, komşu ülkeler Bulgaristan ve Yunanistan'dan turistler ilgi gösteriyor.

Turistler, pazarın yanı sıra alışveriş için kentteki tarihi çarşıları ve alışveriş merkezilerini de ziyaret ediyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK) Başkanı Bülent Reisoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, komşu ülke vatandaşlarının 24 - 25 Aralık'ta kutlayacakları Noel için alışverişlerini Edirne 'de yaptıklarını söyledi.

Yunan ve Bulgar turistleri Noel alışverişi için Edirne'de VİDEO

"KENT EKONOMİSİNE KATKIDA BULUNUYORLAR"

Pazarda yeni yıl hareketliliği yaşandığını ifade eden Reisoğlu, şunları kaydetti: "Edirne son yıllarda cazibe merkezi haline geldi. Başta Yunanistan ve Bulgaristan olmak üzere Balkanlardan binlerce turist Edirne 'ye gelip alışveriş yapıyor. Noel için komşu ülke vatandaşları Edirne 'ye ve pazarımıza akın etti. Hristiyan aleminin Noel'i yaklaşmakta. Alışverişlerini burada yapıyorlar. Kent ekonomisine güzel bir katkıda bulunuyorlar. İstedikleri her ürünü kendi ülkelerine göre burada yarı fiyatına alıyorlar. Bundan dolayı hem onlar mutlu hem de esnaf olarak işlerimiz arttığı için biz mutluyuz. Yabancı misafirlerimizin Noel'ini kutluyorum. Yeni yılın herkese sağlık ve hayırlı işler getirmesini temenni ediyorum."





"EDİRNE ALIŞVERİŞ İÇİN ÇOK UYGUN"

Pazar esnafı Salih Mızrak da yaklaşan yılbaşının, ekonomik hareketlilik getirdiğini belirterek, "İşlerimiz çok iyi. Komşu ülke vatandaşları Noel alışverişini buradan yapıyor. Biz de bu durumdan çok memnunuz." dedi.

Yunanistanlı turist Agafia Petridis de Edirne 'nin, alışveriş için çok uygun bir yer olduğunu ifade etti.