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Yunan vekile Keşiş Dağı'nda Türk bayraklı tepki

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Türk bayrağını yırtan Yunan Milletvekili Loannis Lagos, Erzincan’ın 3 bin 500 rakımlı Keşiş Dağı eteklerinde Türk bayrağı ile kınandı.

İHA | 01.02.2020 - 11:00..
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Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu tarafından Bürüksel'de gerçekleştirilen "Yunan Adalarında İnsani Durum" toplantısında AP üyesi ve Yunanistan milletvekili Loannis Lagos'un, Türk bayrağını yırtmasına tepkiler çığ gibi büyüyor.

Bir tepkide Erzincan’da faaliyet gösteren Genç Şavak Derneği üyeleri tarafından geldi.

Yunan vekile Keşiş Dağı'nda Türk bayraklı tepki

DONDURUCU SOĞUKTA DALGALANDI

Türk bayrağına yapılan çirkin, ırkçı saldırıyı Erzincan’ın 3 bin 500 rakımlı Keşiş Dağı eteklerinde dev Türk bayrağı açarak sert bir şekilde tepki gösteren dernek üyeleri, dondurucu soğuğa aldırış etmeden al yıldızlı bayrağı dalgalandırdı.

Türk bayrağı ile Yunan Vekil Lagos’u kınadılar İZLE

"BAYRAĞIMIZI ÇİĞNETMEYİZ"

Loannis Lagos'a Mustafa Kemal Atatürk’ün bayrak hassasiyetini hatırlatan dernek üyeleri, “Bayrağımıza yapılan çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz. Bayrağımız bizim her şeyimizdir, şerefimizdir. Şerefimizi çiğnetmeyiz asla.” dedi.

Yunan vekile Keşiş Dağı'nda Türk bayraklı tepki

Yunan vekile Keşiş Dağı'nda Türk bayraklı tepki

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