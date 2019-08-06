Yunan'dan taciz iddiası: Türkiye hava sahamıza girdi

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı, Türk savaş uçaklarının son 24 saatte 53 kez Yunan hava sahasına girip Türk uçaklarının tacizine uğradıklarını söyledi.

Yapılan açıklamada, "Onu F-16 jeti, ikisi CN-235 askeri nakliye uçağı toplam 12 Türk uçağı, pazartesi günü, Ege Denizi’nin kuzeydoğu, merkez ve güneydoğu yönünde 53 kez Yunanistan’ın ulusal hava sahasını ihlal etti. Üstelik iki olayda, Yunan ve Türk uçakları arasında hayali (silah kullanılmadan) hava savaşı yapıldı" ifadeleri yer aldı.

Türk uçaklarının ayrıca Atina Uçuş Bilgilendirme Bölgesi’nde (Athens FIR) hava sahası ihlali gerçekleştirdiği ifade edilirken 6 uçağın silah taşıdığı kaydedildi.

Türk uçakları tespit edildikten sonra Yunan jetlerinin havalandırılarak ‘uluslararası kullara uygu şekilde’ önleme yaptığı aktarıldı.

"TÜRKİYE DOĞU AKDENİZ'LE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPARKEN BİZİ TACİZ ETTİ"

Yunan haber portalı Newsit, bu ihlallerin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Doğu Akdeniz’deki doğal kaynakları ortaklaşa kullanma çağrısı yaptığı sırada yaşandığına dikkat çekti.