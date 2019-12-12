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Yunanistan ABD'nin üs kurmasına izin veriyor

ABD askeri üslerinin Türkiye’den, özellikle de İncirlik’ten çıkmak zorunda kalması durumunda, Yunanistan ev sahipliği yapabileceğini söyledi.

REUTERS | 12.12.2019 - 20:34..
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Yunanistan ABD'nin üs kurmasına izin veriyor

Türkiye ile ABD arasında çıkan herhangi bir gerginlik sonrası gündeme sıkça gelen "İncirlik'i kapatalım" yorumları uzun süre sosyal medyada yer buluyordu.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili, gazetecilerin, Ankara’nın ABD askerlerini gönderme konusunu gündeme getirmesi durumunda Atina’nın ABD üslerini kabul etmeye hazır olup olmadığı sorusuna, “Her türlü tesisi yerleştirebileceğimiz ortada. Tanrıya şükür bizde yeterince var zaten” dedi.

"ABD GELİRSE HER TÜRLÜ YARDIMA AÇIĞIZ"

Yetkili, “Eğer üslere servis sunup sunmayacağımızı soruyorsanız, biz NATO üyesi bir ülkeyiz ve dolayısıyla NATO’nun ihtiyaçları her zaman Yunanistan tarafından Yunan Anayasa ve mevzuatına uygun olarak karşılanabilir. ABD ile ikili ilişkilere gelince; savunma anlaşmamız var. Eğer ABD gelecekte Yunanistan’daki savunma imkanlarını daha fazla genişletmek isterse Yunan hükümet bunu olumlu bir şekilde değerlendirir” ifadelerini kullandı.

NÜKLER SİLAHLARIN İNCİRLİK'TE OLDUĞU İDDİASI

Yunan diplomat, İncirlik’te olduğu iddia edilen nükleer silahı kabul etmeye hazır olup olmadıkları sorusuna da şu yanıtı verdi: “ABD’nin bu geniş bölgede, taktik nükleer silah bulundurma imkanına sahip sadece iki üssün olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu silahın nerede olup olmadığını doğrulayamam. Ben bunu bilmiyorum ve doğrulamıyorum”.

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