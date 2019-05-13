Yunanistan, Avrupa Birliği'nden gelen göçmenler için en çok yardım alan ülkelerin başında geliyor. Çünkü Yunanistan'daki göçmenler AB için bir 'tehdit' oluşturuyor.

Bu durumdan faydalanan Yunanistan'ın göçmen politikası AB'nin her fırsatta dile getirdiği 'insan hakları' açısından hiç hoş değil.

YARDIMLAR ULAŞMIYOR

Ege Denizi'ndeki Yunan adalarında yaşayan mültecilerin durumu oldukçta kötü. Uzmanlar Yunanistan'ın gelen paraları mültecilere vermediğini ve bölgenin yaşanılmayacak bir yer haline geldiğini belirtiyor.

Örneğin Samos adasında yer alan bir kamp 650 kişi kapasiteye sahip. Fakat şu anda yaklaşık 4 bin kişiye bir çatı olmaya çalışıyor. Çöp yığınları temizlenmiyor.

Yunanistan AB'nin mülteci yardımlarını kendisine harcıyor ViDEO

İLTİCA BAŞVURULARI BEKLİYOR

Mülteciler de kendilerine ulaşmayan yardımlardan şikayetçi. Ayrıca iltica başvuruları yıllardır beklemede.

Bütün bu sorunlar devam etse de AB için önemli olan Yunanistan'ın mültecileri sınırın öte tarafına geçirmemesi. Bu yüzde AB'de sessizlik hakim.