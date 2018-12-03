Yunanistan Almanya'dan savaş tazminatı istiyor

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur. Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu meclis genel kuruluna taşıyacağız. Burada hem ağız birliği hem de oy birliği gerekli" ifadelerini kullandı.

"BU MESELE AHLAKİ SORUMLULUKTUR"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, ülkesinin İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman işgali nedeniyle uğradığı zararlara karşılık talep ettikleri tazminata ilişkin, "Bu mesele, her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." dedi.

"KONUYU MECLİS GENEL KURULUNA TAŞIYACAĞIZ"

Çipras, Kalavrita ziyareti sırasında Naziler tarafından katledilenler için dikilen anıta çelenk bıraktı. Çipras, yaptığı konuşmada, "Noel ve yılbaşı tatillerinin ardından konuyu meclis genel kuruluna taşıyacağız. Burada hem ağız birliği hem de oy birliği gerekli çünkü masada hem borç hem de tazminat meselesi var." açıklamasında bulundu.

"ASLOLAN MEBLAĞ DEĞİL"

Anlaşmazlığın Almanya ile çözülenmesi gerektiğine işaret eden Çipras, "Bizce tazminatın meblağı önemli değil. Bu mesele her şeyden önce hem Yunan halkına hem de diğer Avrupa halklarına karşı ahlaki bir sorumluluktur." şeklinde konuştu.

Kalavrita ve civar köylerde 13 Aralık 1943'te yüzlerce Yunan, Nazi askerlerince kurşuna dizilerek katledilmişti.

TAZMİNAT TARTIŞMALARI

Yunan meclisinin, Nazi işgali döneminde hayatını kaybedenler ve zararların tespitine yönelik oluşturduğu komisyonun 2016'da tamamladığı rapor, ekim ayında yayımlanmıştı.

280 MİLYAR AVRO TALEP EDİYOR

Buna göre, Yunanistan, hayatını kaybedenler, maddi zarar ve Merkez Bankası'ndan Naziler tarafından zorla alınan faizsiz kredi dahil savaş tazminatı olarak Almanya'dan yaklaşık 280 milyar avro talep ediyor.

ALMAN TARAFI TAZMİNATI KABUL ETMİYOR

Alman tarafı ise 1960'ta 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni tazminat ödemeyi kabul etmiyor.