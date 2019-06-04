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Yunanistan Almanya'dan tazminat istemeye devam ediyor

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Birinci ve İkinci Dünya ülkelerinde yaşanan savaşlarındaki işgallere karşılık, savaş tazminatı talebiyle Almanya'ya sözlü nota vererek diplomatik adım attı.

Haber Merkezi | 04.06.2019 - 23:43..
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Yunanistan Almanya'dan tazminat istemeye devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan Yunanistan'ın Almanya'dan savaş tazminatı istemesi durumunda Atina yönetimi diplomatik adımını attı. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Berlin'de bulunan büyükleçilikleri üzerinden Almanya'ya tazminat talebini iletti.

Yunanistan Almanya'dan tazminat istemeye devam ediyor

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NA NOTA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, notanın Yunanistan'ın Berlin Büyükelçisi tarafından Alman Dışişleri Bakanlığına iletildiği belirtildi. Notada, Almanya'dan, "Yunan halkı için büyük öneme sahip maddi ve manevi bu mesele için" müzakerelere başlanılması talep edildi.

Birinci ve İkinci Dünya savaşlarındaki işgallerde Yunan halkının büyük zarar ve kayıplar yaşadığı belirtilen ve Alman Dışişlerine iletilen notada, "Taleplerimiz, kurbanlar, kurbanların nesilleri için Alman işgali, faizsiz işgal kredisinin geri ödenmesi, yağmalanmış ve yasa dışı yollarla yerinden alınmış arkeolojik ve kültür hazinelerinin iadesini içermektedir" ifadelerine yer verildi.

300 MİLYAR EURO'LUK TAZMİNAT

Yunan Meclisi, nisan ayında görüştüğü Almanya'dan savaş tazminatı talep edilmesine yönelik önergeyi onaylamıştı.

Buna göre Yunanistan, hayatını kaybedenlerin yakınlarına tazminat, verilen maddi zarar ve Merkez Bankasından Naziler tarafından zorla alınan faizsiz işgal kredisi dahil Almanya'dan yaklaşık 300 milyar euro talep ediyor. Ayrıca, işgal döneminde ülkeden götürülen tarihi eserler de geri isteniyor.

Alman tarafı ise 1960'da 115 milyon Alman markı ödeme yapıldığını belirterek, üzerinden 70 yıldan fazla süre geçen savaş için yeni bir tazminat ödemeyi reddediyor.

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