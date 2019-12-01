Yunanistan askerlerinden göçmenlere şiddet

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut birliği askerleri, askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde aralarında darbedilmiş kişilerin de bulunduğu göçmenleri yakaladı.

Yasa dışı yollarla geçtikleri Yunanistan'da yakalanan kaçak göçmenler, Yunan güvenlik güçleri tarafından şiddet görerek, Türkiye tarafına bırakıldıklarını söyledi.

Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde tedavi edilen göçmenler, İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

''ELLERİMİ KESTİLER''

İran uyruklu Balen Muhammed Zilan (23), bir süre Türkiye'de kaldıktan sonra Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçtiğini söyledi. Yunanistan polisi tarafından yakalandığını belirten Zilan, "Yunanistan'da bizi dövdüler. Ellerimi bıçakla kestiler. Yaralı halde geri gönderdiler. Türkiye bize yardım etti, tedavimi yaptılar. Türkiye çok iyi, merhametli, teşekkür ederim." dedi.

''TÜRKİYE'YE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM''

Afganistan uyruklu Rehber Yusufi de (33), eşiyle birlikte İsveç'e gitmek için yola çıktığını belirterek, "Yunanistan'a geçiş yaptık. Orada eşime ve bana kötü davrandılar. 5 Yunan polisi beni 2 saat demir sopalarla dövdü. Kolum kırıldı, sırtımda ve bacaklarımda morluklar oluştu. Beni bu halde geri gönderdiler. Türkiye'ye şükranlarımı sunuyorum burada bize çok iyi davrandılar, tedavimi oldum. Yunanistan yaptıklarının karşılığını bir gün görecek." ifadelerini kullandı.

''DEMİR SOPALARLA VURDULAR, BACAĞIM KIRILDI''

Mısır uyruklu Ahmed Mehdi (15) ise Avrupa'ya gitmek için Yunanistan'a geçtiğini anlattı. Yunan polisince yakalandığını belirten Mehdi, "İnsan kaçakçılarıyla Yunanistan'da yürüyorduk. Yunan polisi gelince kaçarken yere düştüm, yerde vurmaya başladılar. Demir sopalarla vurdular, bacağım kırıldı." diye konuştu.