Yunanistan Başbakanı Çipras istifa etti

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, resmen istifa etti.

Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos, erken seçim yapılana kadar Çipras’ın geçici Başbakanlık yapmasına karar verdi.

KARAR RESMİYETE DÖKÜLDÜ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Cumhurbaşkanı Prokopis Pavlopulos’u ziyaret etti. Görüşmede Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Çipras’ın istifasını kabul etti. Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu seçimlerinde partisi Syriza seçimleri kaybedince erken seçim kararı almıştı, karar bugün resmiyete döküldü.

7 TEMMUZ'DA SEÇİM VAR

Seçimlerin 7 Temmuz yapılması bekleniyor. Seçim hükümetinde başbakan ve kabine üyelerinin aynı olması kararlaştırıldı. Sadece İçişleri ve Kamu Düzeni Bakanlarının değiştirileceği açıklandı.