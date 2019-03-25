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Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni kovaladı

Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle Eşek Adası'na giden Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından taciz edildiğini" söyledi.

Haber Merkezi | 25.03.2019 - 16:53..
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Başbakan Çipras, Yunanistan'da her yıl 25 Mart'ta kutlanan ‘Bağımsızlık Günü' etkinliklerine katılmak için Ege'nin doğusundaki Eşek Adası'nı ziyaret etti. Ziyaret sırasında helikopterinin Türk jetleri tarafından taciz edildiğini iddia eden Çipras açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni kovaladı

"TÜRK JETLERİ TARAFINDAN KARŞILANMA ŞEREFİNE LAYIK GÖRÜLDÜM"

Çipras burada yaptığı konuşmada, "Az önce Agathonisi'ye varışım esnasında Türk Hava Kuvvetleri'nin bazı uçakları tarafından karşılanma şerefine layık görüldüm. Anlaşılan bağımsızlık günümüze onlar da katılmak istedi. İçerisinde bulunduğum helikopteri, Yunan uçaklarının (olay mahalline) varışına dek, alçak manevralar yapmak zorunda bıraktılar. Her zaman olduğu gibi (uçaklarımız) ulusal sahamızı ihlal eden güçleri uzaklaştırdı" dedi.

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni kovaladı

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Yunanistan, Türkiye'de gerçekleşecek yerel seçimlerde kazanımlar elde etmek adına dış politika söylemleri kullanımının ve tarihsel olayların komşu ülkelere karşı hasmane bir tutumla kullanılmasının parçası olamaz. Bu ve benzeri kabul edilemez açıklamalar yüzünü Avrupa'ya dönmüş bir Türkiye ile olan ve Türkiye'yi yönetenlerin de desteklerini iddia ettiği, uzun yıllardır güvene dayalı ilerleyen ilişkimize zarar vermektedir" denilmişti.

TÜRKİYE'DEN CEVAP

Çipras'ın kovalama iddialarına Türkiye'den yanıt geldi. Anadolu Ajansı güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde  Ege'de Türk jetlerinin herhangi bir taciz olayına karışmadığını, uçakların rutin görevlerini gerçekleştirdiği belirtildi.

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