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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı

Ankara'nın 'bölgesel liderlik için saldırgan' politika yürüttüğünü öne süren Miçotakis, "Pontus soykırımını uluslararası kamuoyunun gündemine getireceğiz." dedi.

AA | 08.12.2019 - 10:02..
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Uluslararası soykırım suçlarıyla ilgili Atina'da düzenlenen bir toplantıda konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, tarihteki soykırım suçlarının ilerde tekrarlanmaması için önemli dersler çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yunan Başbakan, Avrupa Parlamentosu aracığıyla, İsrail ve Ermenistan iş birliğiyle “Pontus soykırımını” uluslararası kamuoyunun gündemine getireceği taahhüdünde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye'yi hedef aldı

'YUNANİSTAN SAKİN DENİZLERE DÖNECEK'

Yunanistan Haber Ajansı'na (ANA) göre, konuşmasında Türkiye’ye sert eleştireler yönelten Miçotakis, Ankara’yı, “geniş bir bölgede alışılmamış bir bölgesel liderlik için saldırgan tavır içine girmekle” suçladı. Türkiye ve Libya arasında yapılan anlaşma ile Doğu Akdeniz’deki gelişmelere atıfta bulunan Miçotakis, “İlk defa fırtınalarla karşılaşmayan Yunanistan her seferinde zorlukları dirençle atlatıp, sakin denizlere geri dönmesini başardı.” ifadesini kullandı.

Miçotakis, gelecek hafta parlamentoda grubu bulunan siyasi partilerle kapalı oturumda bu konularla ilgili hükümetine bilgi verecek.

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