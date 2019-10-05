Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

Türkiye, Amerika ve Avrupa Birliği'nden gelen tüm tehditlere rağmen Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine ara vermedi.

4 GEMİMİZ DOĞU AKDENİZ'DE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bölgeye gönderilen 4 gemimiz, sondaj çalışmalarını sürdürüyor.

Türkiye'nin bölgedeki faaliyetleri, Rumları ve Yunanistan'ı oldukça endişelendiriyor.

POMPEO ATİNA'DA

Süreç tartışmalarla birlikte devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

MİÇOTAKİS, TÜRKİYE'Yİ ŞİKAYET ETTİ

Başbakanlık binasında Pompeo'yu kabul eden Kiriakos Miçotakis, görüşmede Doğu Akdeniz'de yaşananları gündeme getirdi.

Miçotakis, "Tek isteğimiz, Kıbrıs'ın uluslararası haklarının korunması. Türkiye, sondaj çalışmaları ile Kıbrıs'ın egemenlik haklarını çiğniyor." dedi.