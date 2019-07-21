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Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Çipras'ın Türkiye'ye karşı sert söylemlerinin aksine konuşan Miçotakis, gerginlikten uzak duralım dedi.

Haber Merkezi | 21.07.2019 - 08:57..
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Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

Yunanistan'da 7 Temmuz'da yapılan erken seçimlerde Çipras'ı devirerek Başbakan seçilen Kiriakos Miçotakis Türkiye ile ilişkiler hakkında konuştu.

"ÖFKELİ SÖYLEMLERDEN UZAK DURALIM"

Selefi Çipras'ın aksine Türkiye'ye karşı olumlu söylemlerde bulunan Miçotakis; "Öfkeli bir retorikten uzak durarak" uluslararası hukuk ve dostane iş birliği yönünde ilerlemek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Gereksiz gerginlikler ve silahlanma yarışı iki ülkeyi de değerli kaynaklarından mahrum ediyor. Bunlar ülkelerimizin yararına kullanılabilir." dedi.

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Yunanistan Başbakanı'ndan Türkiye'ye olumlu mesajlar

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