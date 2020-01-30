taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.9805
Euro
6.6009
Altın
1582.25
Borsa
119849.65
Gram Altın
304.308
Bitcoin
55276.76

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar

Bir grup, Türk Bayrağı'nın Yunan milletvekili Ioannis Lagos tarafından yırtılmasını protesto amacıyla Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk koydu.

DHA | 30.01.2020 - 19:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Aralarında eski milli futbolcu Tanju Çolak ve eski manken-oyuncu Şenol İpek'in de bulunduğu "Milli Beka Hareketi" üyesi bir grup, Türk Bayrağı'nın yırtılmasını protesto amacıyla 18.00'da basın açıklaması yaparak, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı.

Milli Beka Hareketi Genel Başkanı Murat Şahin çelenk koymadan önce yaptığı konuşmada, şunları söyledi:
"Yunanistan'daki sözde milletvekili, aziz Türk Bayrağımızı, şanlı İslam'ın son kalesi olan Türkiye Cumhuriyeti Bayrağımızı yırttığından dolayı bu siyah çelengi buraya koyuyoruz. Bizlere azı dişlerini gösteren bu hadsizlerin dişlerini sökeriz. Ellerini uzatanların ellerini kırarız."

Eski manken-oyuncu Şenol İpek ise, "Bayrağımızın, vatanımızın, milletimizin yanında olacağız. Nasıl her gün polisimizin, askerimizin yanındaysak, bugün birlik, bir olma günümüz. Bayrağımızın yanındayız, tek derdimiz bu. Kimsenin bayrağına müdahale etmiyoruz, kimsenin mülküne müdahale etmiyoruz. Ama ola ki; hepimizin dedesinin kanı olan bu al bayrağa bir kişi elini sürmeye kalkarsa işte o zaman işler değişecektir" diye konuştu.

TEK KİŞİLİK EYLEM YAPMAK İSTEDİ

Milli Beka Hareketi üyesi grubun eylemi öncesi, Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu önüne gelen bir kişi, Türk Bayrağı'nı konsolosluk binasına doğru tutarak protesto eylemi yapmak istedi. Konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi alan polis, eylemciyi engelleyerek uzaklaştırdı.

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -1

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -2

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -3

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -4

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -5

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -6

Yunanistan Başkonsolosluğu'na siyah çelenk bıraktılar -7

İlginizi Çekebilir
Bakan Akar, NATO heyetini kabul etti
Hulusi Akar, kabul ettiği Orgeneral Tod Wolters ile, NATO savunma ve güvenlik konularının ele aldı.
Mersin’de otomobil denize düştü
Mersin’in Silifke ilçesinde denize düşen otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirdi.
Tramvay kaza yaptı, görenler fotoğraf çektirdi
İstiklal Caddesi'nde tramvay, park halindeki otomobile çarptı. Vatandaşlar kazaya aldırış etmeden, nostaljik tramvayın üstüne çıkıp fotoğraf çektirme yarışına girdi.
İdlib'den Türkiye'ye göç, artarak devam ediyor
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey: "İdlib'den 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti, bu uluslararası bir kriz yaratır" açıklamalarında bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

Berna Laçin'in reklam anlaşması iptal edildi iddiası

577
Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

Yunan vekil, AP'de Türk bayrağını yırttı

2706
Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

Murat Ülker, Yıldız Holding başkanlığını bıraktı

124
Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

Türk bayrağını yırtan Yunan vekile tepkiler

226
Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

Fatih Portakal, İmamoğlu'nun tatilini yanlış buldu

223
İsmail Küçükkaya boşandı

İsmail Küçükkaya boşandı

251
Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

Ali Babacan, partisinin kuruluşunu erteleme kararı aldı

264
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir