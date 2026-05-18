Yunanistan bu kez de zeybek için diretiyor: Zeibekiko

Türkiye ile Yunanistan arasında yıllara dayanan siyasi gerilim herkesin malumu.

Özellikle son yıllarda Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve Mavi Vatan doktrini, Yunan tarafını hayli tedirgin ediyor.

Ege'de sürekli sürtüşme halinde olan iki ülke, turizm alanında da büyük bir çekişme yaşıyor.

Her ne kadar askeri, siyasi ve ekonomik alanda rekabet ve sert krizler yaşansa da yüzyıllara dayanan kültürel ortaklık dikkat çekiyor.

Özellikle müzik, yemek ve dans gibi alanlarda sert bir rekabet var.

Öyle ki birçok Türk kültürü unsuru, Yunanlılar tarafından sahipleniliyor.

ÖNCE YEMEKLERİ SAHİPLENDİLER

Başta baklava ve yoğurt üzerinde büyük tartışmalar yaşanırken cacık, lokum, kokoreç, dolma gibi birçok Türk yemeği; kokoretsi, tzaziki, dolmades gibi Yunanca isimlerle Yunan restoranlarında menülere giriyor.

KEMENÇE VE HORONDAN SONRA EGE DANSLARI

Müzik alanında ise Karadeniz kültürünün ürünleri olan kemençe ve tulum gibi enstrümanlar da Yunanlıların sahiplendiği kültürel varlıklar arasında.

Bu bağlamda horon için de benzer çıkışlar yapan Yunanlıların son hedefi ise zeybek.

ZEİBEKİKO İLE REKOR DENEMESİ

Yunanistan, Guinness Rekorlar Kitabına girmek için zeybek etkinliği düzenleyecek.

Zeibekiko adıyla sahiplenen dans için Aristotelous Meydanı'nda, 14 Haziran 2026 Pazar günü etkinlik düzenlenecek.

Etkinlikte amaç en çok sayıda dansçının katıldığı 'zeibekiko' gösterisini yapmak.

YUNANİSTAN ALIŞKANLIK HALİNE GETİRDİ

Yunanistan'ın bu çıkışı yine her zaman olduğu gibi Türkiye'den tepki çekti.

Sosyal medyada gündeme gelen konu hakkında yorum yapan kullanıcılar, Yunanistan'ın Türk kültürüne ait unsurları sahiplenmeyi alışkanlık haline getirmesinden şikayet etti.