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Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

FETÖ'cü askerler Yunanistan tarafından gizli bir tesiste polis devriyesinde korumada.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 07:35..
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Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Yunanistan'a kaçan 8 hain korumaya alındı.

Türkiye'ye teslim edilmesi gereken darbeci hainler, hangi şehirde olduğu açıklanmayan gizli bir tesiste kalıyorlar. Kaldıkları binaların etrafından 3 Yunan polisi devriye atıyor.

KORUMA SAYISI ARTIRILSIN TALEBİ

Bazı yetkililer ise darbecilerin yeterince korunamamasından şikayetçi.

Bu dorğrultuda darbecilerin yerinin değiştirilmesi ve koruma sayısının artılması için talep geldi.

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

"EN DEMOKRATİK ÜLKE"

Darbecilerden biri daha önce Financal Times gazetesine yaptığı açıklamada Yunanistan'ın dünyanın en demokratik ülkesi olduğunu söylemişti. Darbeciler bu tür söylemlerle ülkeye şirin görünerek tutunmaya çalışıyor.

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

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