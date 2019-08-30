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Yunanistan Dışişleri Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

Atina, ülkesine yönelik mülteci akımından duyduğu rahatsızlığı büyükelçi aracılığıyla Türkiye'ye iletti.

İHA | 30.08.2019 - 18:13..
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye Atina Büyükelçisi Burak Özügergin ile bakanlıkta bir görüşme yaptı.

MÜLTECİ ANLAŞMASI HATIRLATILDI

Yerel basına göre Bakan Dendias, Atina’nın son günlerde artan mülteci akını sebebi ile memnuniyetsizliğini dile getirdi. Bakan Dendias’ın Büyükelçi Özügergin’e Türkiye’nin AB ile 2016’daki mülteci anlaşmasını hatırlattığı kaydedildi.

Görüşmede Büyükelçi Özügergin’in Türkiye’nin 2016 anlaşmasına uyduğunu ve şartları yerine getirdiğini kaydettiği ve görüşme hakkındaki bilgiyi Ankara’ya ileteceğini söylediği öğrenildi.

Yunanistan Dışişleri Türk büyükelçiyi bakanlığa çağırdı

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