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Yunanistan Ege'de zeplin kaldıracak

Türkiye Ege Denizi'ndeki gözetleme faaliyetlerini İHA ve SİHA'larla yaparken, Yunanistan'ın ise buna gücü yetmiyor.

Haber Merkezi | 01.08.2019 - 15:42..
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Yunanistan Ege'de zeplin kaldıracak

Komşumuz Yunanistan ile Ege Denizi'nde birçok defa karşı karşıya geldik, geliyoruz.

İki ülke arasında Ege'deki kıta sahanlığı gerilimi nedeniyle, gerek savaş uçakları gerekse sahil güvenlik botları karşılıklı olarak görev yapıyor.

İHA'LARA KARŞILIK ZEPLİN

Türkiye, son yıllarda savunma sistemlerinde yaptığı yatırımlarla envanterine kattığı İHA ve SİHA'ları, Doğu ve Güneydoğu bölgeleri haricinde Ege'de de kullanıyor.

Son yıllarda ekonomik krizle uğraşan Yunanistan ise Ege Denizi üzerinde, zeplinle gözlem yapacak.

Yunanistan Ege'de zeplin kaldıracak

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