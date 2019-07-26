Yunanistan Ege'deki kaçak göçmenleri zeplinle izleyecek

Yunanistan Göç Politikalarından Sorumlu Bakan Vekili Yorgos Koumouçakos'un basın bürosundan, AA muhabirine yapılan açıklamada, zeplinle gözetlemelerin Avrupa sınır koruma ajansı FRONTEX ile iş birliği içinde gerçekleştirileceği belirtildi.

ZEPLİNLE İZLEYECEKLER

Sisam (Samos) Adası'nda konuşlanacak zeplinle alınan görüntüler sayesinde, bilgilerin Türk Sahil Güvenliği ile paylaşılacağı ve böylece kaçak göçmen geçişlerine müdahale edileceği ifade edildi.

Gelecek günlerde başlaması planlanan faaliyet hakkında, operasyonel sebeplerle net tarih verilemeyeceği kaydedildi.

KAÇAK GEÇİŞLERDE ARTIŞ

Bir televizyon kanalına röportaj veren Koumouçakos, göçmen geçişlerinde son bir aylık dönemde geçen yıla göre, yüzde 30'luk artış kaydedildiğini ileri sürmüştü.

Öte yandan, 17 Temmuz'da Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin bir göçmen botunu geri ittiği belirtilen video görüntülerine ilişkin ise Koumouçakos, iddiaları reddederek, görüntülerin "belirsiz" olduğunu savundu.