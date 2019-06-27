Yunanistan Girit'te petrol ve doğalgaz arayacak

Yunanistan, Amerikan ExxonMobil ve Fransız Total şirketlerine, Yunanistan'ın Hellenic Petroleum şirketi ile birlikte Girit adasının Akdeniz suları açıklarında doğal gaz ve petrol arama izni verdi.

Adanın güneyi ve güneybatısını kapsayacak arama faaliyeti, hidrokarbon yatağı olduğu düşünülen daha önce araştırma yapılmamış 40 bin metrekarelik bir alanda yürütülecek.

ARAŞTIRMA FAALİYETİ YÜRÜTÜLECEK

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras operasyonun ilk iki günü içerisinde rezervlerin nerede olduğunu göstermesini beklediklerini söyledi. Projenin Yunan ekonomisi için bir rahatlama kaynağı olacağını söyleyen Çipras, deniz yaşamına zarar gelmemesi için sıkı kurallar uygulanacağını belirtti.