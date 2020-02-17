Yunanistan göçmenleri demir çubukla döverek geri gönderiyor

Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok, Edirne'de düzenlenen "Uyum Buluşmaları"nın 26. toplantısına katıldı.

Ok burada katılımcılara bir konuşma yaptı. Türkiye'nin geliştirdiği muazzam kapasite ile bütün dünyayı sarsan göçle mücadele ettiğini söyleyen Ok, bu kapasiteyi dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediğini belirtti.

"DEMİR ÇUBUKLA DÖVÜP GERİYE GÖNDERİYORLAR"

Ok,Yunanistan sınırında insanlık suçu işlendiğini söyleyerek, "Sınır komşumuz buradan Meriç’i geçenleri demir çubuklarla dövüp geriye gönderiyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletinden almış olduğu yetki ve iradeyle dünyanın hiçbir ülkesinin geliştiremediği bir kapasiteyle göç politikalarını akılla, bilimle, mantıkla kurguladığını ve yönettiğini söyleyen Ok, "İşte ABD. Meksikalılar, Kolombiyalılar, Venezuelalılar daha müreffeh bir geleceğe kavuşabiliriz diye sınırı geçmeye kalktıkları takdirde, başlarına gelmeyen kalmıyor." ifadelerini kullandı.

192 ÜLKEDEN 5.1 MİLYON GÖÇMEN

Ok, Türkiye'nin 192 farklı ülkeden 5.1 milyon göçmene ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Türkiye'deki misafirlerin baş tacı olduğunu söyleyen Ok, "Ama maalesef ülkelerindeki insanlık dramından dolayı kaçıp Anadolu’ya, son kaleye sığınan 3.6 milyon insanın geldikleri yerden bir akıl yürüterek Türkiye’deki sığınmacılara 'Suriyeli' diyoruz. Bu haksızlık. Onlar burada geçici koruma kapsamıyla kalıyorlar. Ülkeleri tekrar refaha kavuştuğu takdirde elbette ki vatanlarına dönecekler. Uyum demek kalıcılık demek değildir. Uyum insanlığın, sığınma hislerini burada en güzel şekilde tatmin etmek, ama bir gün dönecekleri zaman da buradan iyi hikayelerle ayrılmalarını temin etmek ve sağlamaktır." şeklinde konuştu.