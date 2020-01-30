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Yunanistan göçü önlemek için Ege'ye bariyer çekiyor

Yunanistan Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'ne yüzen bir bariyer çekmek için ihale açtığını duyurdu.

Haber Merkezi | 30.01.2020 - 15:27..
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Suriye, Irak ve Afganistan uyruklu göçmenler başta olmak üzere Türkiye üzerinden Yunan Adaları'na göç hareketini önlemek için Yunanistan Savunma Bakanlığı farklı bir girişimde bulunmaya hazırlanıyor.

Yunan basınında çıkan habere göre Bakanlık, internet sitesi üzerinden Ege Denizi'ne 2.7 kilometre uzunluğunda ve 1.1 metre yüksekliğinde bir ağ ya da bariyer şeklinde, göçmenleri engelleyecek bir sistem kurulması için ihale açıldı.

3 AY İÇİNDE HAZIRLANACAK

Bariyerin 50 santimetrelik bölümünün su yüzeyinde bulunması ve burada yanıp sönen ışıkların olması isteniyor. Sistemin üç ay içinde yerleştirilmesi bekleniyor ancak kesin lokasyon henüz belli değil. Bakanlık bütçeyi 500 bin euro olarak belirledi.

Yunanistan göçü önlemek için Ege'ye bariyer çekiyor

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