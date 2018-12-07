taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3388
Euro
6.0732
Altın
1238.84
Borsa
93394.98
Gram Altın
212.991

Yunanistan halktan para dilenmeye başladı

Bakan Kammenos, Yunan donanmasına yeni savaş gemileri alınabilmesi için yardım hesabı açarak, halktan para toplayacaklarını duyurdu.

AA | 07.12.2018 - 09:25..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Yunanistan halktan para dilenmeye başladı

Denizcilerin koruyucusu olduğuna inanılan "Aziz Nikola günü"nde, Pire'deki donanma akademisinde düzenlenen törene katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos, burada bir konuşma yaptı.

"KUVVETLİ DONANMA GÜCÜNE SAHİP OLMAYA MECBURUZ"

Kammenos, Yunanistan'ın Akdeniz ülkeleriyle beraber bir enerji merkezi ve üreticisi olacağını savunarak, "Bu bizi, egemenlik haklarımızı korumak ve bölgede güvenliği güçlendirmek için kuvvetli bir donanma gücüne sahip olmaya mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.

Yunanistan halktan para dilenmeye başladı

"BÜYÜK HAYIRSEVERLERE, BAĞIŞÇILARA İHTİYACIMIZ VAR"

Gelecek yıl bu hedeflerine ulaşmaları gerektiğini belirten Kammenos, "Ancak şimdi ülkemizin büyük hayırseverlerine ve bağışçılarına ihtiyacımız var. Yeni fırkateynler ve amiral gemisi alarak filomuzu güçlendirmek için Yunan halkına ve armatörlerine, 1 Ocak 2019'da açılacak hesaba yatıracakları para ile kendi ihtiyaçlarından keserek ulusal çabamıza destek vermeleri çağrısında bulunuyorum." dedi.

"İLK PARAYI BEN MAAŞIMDAN YATIRACAĞIM"

Yunan Savunma Bakanı Kammenos, ilk parayı kendi maaşından yatıracağını açıkladı.

Ekonomik krizi atlatmaya çabalayan Yunanistan, yıllık 5 milyar avronun üzerinde askeri harcama da yapıyor.

Milli gelirine oranla yüzde 2,5'a ulaşan bu miktar ile Yunanistan, askeri harcama konusunda NATO kriterini sağlayan ülkeler arasında bulunuyor.

Yunanistan halktan para dilenmeye başladı

Yunanistan halktan para dilenmeye başladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek

69
Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

Yunanistan karıştı: Eylemciler polisle çatıştı

56
Memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

Memur rüşvet alırken suçüstü yakalandı

45
ABD uçaklarıyla Rusya'ya gözdağı verdi

ABD uçaklarıyla Rusya'ya gözdağı verdi

27
Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

Türklerin yaptırdığı okul, Nijeryalıları duygulandırdı

55
Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

Dünyanın en güçlü orduları belli oldu

64
Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

Suudi lobiciler paralarını Trump'ın oteline akıttı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir