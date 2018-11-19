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Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

Türk Akımı'nın Avrupa'yı besleyecek ikinci hattı için Yunanistan ile Bulgaristan arasında büyük bir yarış var.

Haber Merkezi | 19.11.2018 - 12:09..
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Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

Türkiye'ye gaz sağlayacak ilk hattın deniz kısmı tamamlandı. Bu sebeple düzenlecek törende; Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir araya gelecek.

Dünya medyası tarafından yakından takip edilen projenin Yunanistan ile Bulgaristan için özel bir önemi var.

LOBİ ÇALIŞMALARI

Projenin, Avrupa'yı besleyecek ikinci hattın ülkesinden geçmesini isteyen Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, "Türk Akımı'nın Yunanistan'dan geçmesi için Brüksel'de aktif çalışma yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunan ekonomisindeki durumu toparlamaya çalışan Çipras'ın yanı sıra, Bulgaristan da projenin topraklarından geçmesini istiyor.

Yunanistan ile Bulgaristan'ın Türk Akımı yarışı

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