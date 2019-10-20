Yunanistan İsrail'den yine HERON aldı

Ekonomik sıkıntı içinde bulunan ve Doğu Akdeniz’de ülkemize kafa tutmaya çalışan Yunanistan, kaynaklarını İsrail silahlarına aktarmaya devam ediyor.

Yunanistan, Ege hava sahasındaki yüksek maliyetli jet uçuşlarından daha çok İHA’lara yöneldi.

Yunan ordusu son dönemde insansız olduğu için hem riski az olan hem de gerek maliyet açısından daha ucuz gerekse havada kalış süresi jet uçaklarına göre daha uzun süreli olan İsrail menşeili HERON’larla Türk hava sahasını defaaten ihlal ediyordu

İSRAİL'DEN YİNE HERON ALDILAR

Türkiye'nin S-400 almasının ardından dünya basınına serzenişlerde bulunan Yunanistan, mali açıdan zor durumda da olsa parasını silahlara yatırıyor.

Yunan hava kuvvetleri 2020'de operasyona hazır halde olacak şekilde, 3 yıllığı 39 milyon Euroya İsrail'den 2 adet HERON İHA alımı yapacak