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Yunanistan kapıda vize uygulamasını başlattı

Bu yıl Yunanistan'a kapıda vize uygulamasıyla gitmek isteyen bir Türk vatandaşı 70 euro (480 lira) ödeyecek.

DHA | 26.05.2019 - 16:44..
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Yunan adalarına günübirlik vizeyle geçişler başladı. 'Kapı vizesi' olarak adlandırılan sistemin başlamasıyla Ramazan Bayramı tatilini Yunan adalarında geçirmek isteyenlerin ön rezervasyonlarında artış yaşandı.

Yunanistan'ın Rodos, Sömbeki (Simi), İstanköy (Kos), Sisam (Samos), Sakız adaları için 7 iş günü önceden başvuru yapan Türk vatandaşları, 70 euro (480 Türk lirası), 0-12 yaş arası 20 euro karşılığında internet üzerinden işlemle kapı vizesi alabilecek.

Yunanistan kapıda vize uygulamasını başlattı

SÜRE 1 HAFTAYA DÜŞÜRÜLDÜ

Kapı vizesi işlemleri yapan bir turizm şirketinin sahibi, "Bu yıl ekim başına kadar kapı vizesi sistemi sürecek. Türk vatandaşları geçen sene kapı vizesi ile günübirlik de gidebiliyorlardı ya da 15 gün kalabiliyorlardı. Bu yıl bu süre bir haftaya düşürüldü.

Yunanistan kapıda vize uygulamasını başlattı

OTELLER DOLDU

Tatil süresinin kısaltılmasına rağmen ciddi talep söz konusu. Şu an itibariyle Türk vatandaşlarının talebiyle oteller dolu. Kurban Bayramı'nda bu talebin daha çok olacağını şimdiden gelen ön rezervasyonlardan görüyoruz. İlk günden itibaren bilgi almak ve işlem yapmak isteyenlerle telefonlarımız kilitlendi." ifadelerini kullandı.

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