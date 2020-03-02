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Yunanistan, mülteci botlarını Türkiye'ye geri itti

Avrupa'ya geçmek için Bodrum ilçesinden Ege Denizi'ne açılan bir grup mülteci, Yunan Sahil Güvenliği tarafından engellendi.

Haber Merkezi | 02.03.2020 - 12:18..
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Türkiye, Avrupa kapılarını Suriyeli mültecilere açtı. Avrupa'ya geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmen bir yandan kara yoluyla Edirne'de sınır kapılarına dayanırken, diğer yandan da deniz yoluyla Yunanistan’a geçmek üzere sahillere yöneldi.

MÜLTECİ BOTLARI GERİ DÖNDÜ

Avrupa'ya gitmek için Turgutreis Mahallesi Akyarlar sahilinden lastik botla denize açılan Güney Afrika, İran ve Suriye uyruklu yaklaşık 40 mülteci, Yunanistan kara sularına girdiklerinde Yunan Sahil Güvenlik botlarınca geri itildi.

Yunanistan, mülteci botlarını Türkiye'ye geri itti ViDEO

Yunanistan, mülteci botlarını Türkiye'ye geri itti

Yunan Sahil Güvenliği, botun etrafında dönerek oluşturdukları dalgayla, mültecilere zor anlar yaşattı. Yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından botun batma ihtimaline karşı mülteciler, Akyarlar sahiline geri döndü.

"YA TÜRKİYE YA ÖLÜM"

Mültecilerden birisi gazetecilere, Yunan Sahil Güvenlik görevlilerinin havaya birkaç kez ateş açtıktan sonra kendilerine "Ya Türkiye'ye dönersiniz ya da sizi öldürürüz." dediğini söyledi.

Yunanistan, mülteci botlarını Türkiye'ye geri itti

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