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Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

Yunanistan, sığınmacılar konusunun görüşülmesi için AB Dış Politika Konseyi’ni acil toplantıya çağırdı.

AA | 01.03.2020 - 11:14..
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Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

Türkiye’nin Avrupa’ya gitmek isteyen mülteciler için sınır kapılarını açmasının ardından başta Yunanistan olmak üzere AB ülkeleri panikledi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla göçmenler Avrupa’ya geçme umuduyla Edirne'ye akın etti.

Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa'ya geçen göçmen sayısını ise 76 bin 358 olarak açıkladı.

Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

YUNANİSTAN ACİL TOPLANTI İSTEDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin sınırlarını açma ve sığınmacıların yasadışı yollardan Yunanistan’a girme çabalarını engellememe kararına ilişkin AB Dış Politika Konseyi’nin acil olarak toplanmasını istedi.

Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

Atina-Makedonya Haber Ajansı’nın (AMHA) aktardığına göre, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Hartum’da bulunan AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrel’i telefonla arayarak, sığınmacı sorunuyla ilgili son gelişmeler hakkında bilgi verdi ve AB Dışişleri Bakanları Konseyi’nin acil olarak toplanmasını talep etti.

Yunanistan mülteciler için acil toplantı istedi

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